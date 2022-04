Le quotidien françaisa annoncé par erreur la candidate Marine Le Pen comme "présidente de la République". L'article est resté sur le site du média une demi heure avant d'être retiré.

Le journal n'a pas réagit officiellement mais des journalistes ont confirmé qu'il s'agissait d'une erreur humaine, un papier "au cas où" publié par accident . En effet, les rédactions web ont pour habitude de préparer certains articles à l'avance, avec les éléments dont elles disposent, afin de gagner en rapidité. C'est le cas par exemple avec les nécrologies, ou encore lors d'élections.

