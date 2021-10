Le magazine économique français "Challenges" a dévoilé un sondage exclusif réalisé par Harris Interactive ce mercredi concernant les intentions de vote pour la Présidentielle de 2022 en France. Un sondage qui montre quelques grosses surprises puisque Eric Zemmour, qui n'est pas encore officiellement présenté candidat, doublerait Marine Le Pen et se qualifierait virtuellement pour le second tour de la présidentielle.

L’éditorialiste et polémiste d’extrême droite gagnerait ainsi quatre points et se hisserait à 17% des intentions de vote. Il s'agit là de la deuxième place derrière l'actuel Président de la République Emmanuel Macron, qui comptabilise 24% d'intentions de vote mais qui ne s'est toujours pas présenté officiellement candidat à sa succession non plus.

Marine Le Pen serait quant à elle en chute libre et tomberait à 15%. Pour rappel, en juin dernier, la présidente du Rassemblement National était encore à 28% d'intention de vote.

En moins d’un mois, Eric Zemmour a plus que doublé son score, passant de 7% à 17%. Cela fait donc actuellement de lui l'un des favoris alors qu'il est encore novice en politique. Il distance de cette manière également Anne Hidalgo, Valérie Pécresse, Jen-Luc Mélenchon, Xavier Bertrand et Marine Le Pen. "Jamais nous n’avions assisté à une ascension aussi fulgurante en si peu de temps", explique Jean-Daniel Lévy, directeur délégué de Harris Interactive, au magazine ".

Au second tour, selon les prévisions, Emmanuel Macron l'emporterait de peu (55%) face à Eric Zemmour qui totaliserait donc 45% des voix.