Sondage Ifop-Fiducial pour Paris Match, LCI et Sud Radio: Le Pen et Macron stagnent

Sondage Ipsos-Sopra Steria pour Le Parisien et Franceinfo: L'actuel locataire de l'Elysée distance la candidate du Rassemblement National

Sondage OpinionWay-Kéa Partners pour Les Echos: le président français gagne un point

Sondage Odoxa-Mascaret pour L'Obs: Macron en tête, mais l'écart se resserre

Qui va remporter le second tour de l' élection présidentielle française 2022 ? La question est actuellement sur toutes les lèvres. S'il faudra attendre dimanche pour avoir une réponse définitive, les derniers sondages publiés ce vendredi 22 avril donnent déjà un premier aperçu de la possible issue de cette élection. Emmanuel Macron ou Marine Le Pen ? Voici les résultats des dernières enquêtes.Selon le sondage Ifop-Fiducial pour Paris Match, LCI et Sud Radio publié ce jeudi soir, les deux candidats stagnent par rapport à l'enquête de la veille. Ainsi le président de la République demeure à 55,5% d'intentions de vote, tandis que Marine Le Pen conserve ses 44,5%. L'écart observé actuellement entre le candidat de La République En Marche et la candidate du Rassemblement national dans cette enquête dont les résultats sont publiés quotidiennement est le plus important observé par cet institut de sondage. Au lendemain du 1er tour, seuls 5 points séparaient les deux adversaires (52,5% pour Macron, 47,5% pour Le Pen).Emmanuel Macron creuse l'écart avec Marine Le Pen dans le sondage Ipsos-Sopra Steria pour Le Parisien et Franceinfo, publié ce jeudi soir. Le chef d'Etat obtient 57,5% des intentions de vote, contre 42,5% pour la fille de Jean-Marie Le Pen (marge d'erreur de plus ou moins 3,3 points). 15 points séparent donc actuellement le président de son adversaire. Il a donc réussi à distancer la candidate RN, car selon le même sondage au soir du 1er tour cet écart n'était que de 8 points.Dans le sondage OpinionWay-Kéa Partners pour Les Echos publié ce vendredi, Emmanuel Macron conserve une avance confortable face à Marine Le Pen. L'actuel locataire de l'Elysée bénéficie ainsi de 57% des intentions de vote (+1 point par rapport aux résultats du précédent sondage), contre 43% pour Marine Le Pen. A noter que la marge d'incertitude est de 2,3 points. Comme le souligne l'institut de sondage, c'est la première fois que le président sortant obtient un pourcentage aussi élevé d'intentions de vote depuis fin mars.Toujours selon la même enquête, le taux de participation à ce second tour atteindrait les 72%, tandis que la part de votes blancs et nuls s'éleverait à 13%.Un sondage Odoxa-Mascaret pour L'Obs montre un écart réduit entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. L'enquête dévoilée ce jeudi soir place l'actuel président français en tête des intentions de vote (53%). Marine Le Pen récolte quant à elle 47% des voix (la marge d'erreur est de 2,5 points). "Un second tour finalement assez serré se dessine", conclut l'institut de sondage. Le président d'Odoxa souligne à quel point la situation est inquiétante. "Ce score ne correspondrait plus du tout à un score habituel d'un président social-démocrate face à un adversaire d'extrême droite, mais bien au score classique entre deux rivaux habituels d'un second tour comme Hollande-Sarkozy, Sarkozy-Royal...", note Gaël Sliman, auprès de L'Obs

