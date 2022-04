Marine Le Pen termine en tête dans différents départements d'Outre-mer, ressort-il de résultats définitifs que La Libre et LN24 ont pu recouper, peu avant 13h30, auprès de plusieurs sources.

La candidate du Rassemblement national remporte 69,60% des voix (92 106 votes) contre 30,40% (40 229 votes) pour Emmanuel Macron en Guadeloupe. Le taux de participation y est de 47,18%.

En Martinique, la politique d'extrême droite obtient 60,87%, contre 39,13% pour le président sortant. Dans ce département, le taux de participation est de 45,45%.

En Guyane, Marine Le Pen est toujours la plus plébiscitée avec 60,70% (21 734 voix), contre 39,30% (14 073 voix) pour le candidat de la République en marche. Le taux de participation est de 38,89%.

La candidate extrémiste arrive également en tête à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, avec 55,42%, contre 44,58 % pour son rival. La participation y est de 38%.

L'écarte est plus serré mais c'est toujours Marine Le Pen qui recueille le plus de suffrages à Saint-Pierre-et-Miquelon, avec 50,69%. L'actuel président atteint lui 49,31 %. Le taux de participation est de 57%.

Emmanuel Macron en tête en Polynésie française

Parmi ces résultats que La Libre et LN 24 ont donné en primeur, le candidat de La République en Marche n'arrive en tête qu'en Polynésie française, avec 51,81 % des voix (42 880 suffrages exprimés). Marine Le Pen y recueille 48,19% (39 890 suffrages exprimés). L'abstention y est de 57,75%. On y recense aussi 2,70% de votes blancs et 2,05% de votes nuls.