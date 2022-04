Emmanuel Macron a été réélu dimanche président de la République pour un second mandat, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle française.

Ci-dessous, suivez en direct les dernières informations concernant la présidentielle française 2022:

07h30 : Le Rassemblement national ferme la porte au parti de Zemmour

Alors que dimanche soir, Eric Zemmour avait appelé le parti de Marine Le Pen à se joindre à eux en vue des législatives, le RN a coupé court ce lundi matin. Son porte-parole Sébastien Chenu a en effet déclaré sur BFM TV qu'il n'y aurait pas d'accord avec le parti de Zemmour. "On n'est pas du tout sur l'idée de l'union des droites. Nous, on est pour une grande union des patriotes. Il a fait 7%, il devrait se rappeler ceci, la politique, c'est l'école de l'humilité", a ainsi déclaré Sébastien Chenu, en réaction à l'appel du candidat Reconquête!.

06h00 : Les résultats du dépouillement complètement terminé, selon le ministère de l'Intérieur

Emmanuel Macron a été réélu président de la République ce dimanche face à Marine Le Pen en recueillant plus de 58,54% des suffrages exprimés, un score en baisse par rapport à leur précédent duel de 2017. Il s'agit de résultats définitifs. Face au candidat de La République en marche, Marine Le Pen a obtenu elle donc 41,46% des suffrages. Un score historique pour l'extrême droite en France.

02h20 : Biden félicite Macron, dit que les deux pays coopèreront pour "défendre la démocratie"

Le président américain Joe Biden a félicité son homologue français Emmanuel Macron pour sa réélection dimanche, affirmant que leurs deux pays continueraient à coopérer pour "défendre la démocratie". "Je suis impatient de poursuivre notre étroite coopération - notamment pour soutenir l'Ukraine, défendre la démocratie et contrer le changement climatique", a tweeté M. Biden, qualifiant la France de "partenaire-clé".

"Nous sommes impatients de poursuivre notre étroite coopération avec la France sur les défis mondiaux, en renforçant notre alliance et notre amitié longue et robuste", a tweeté pour sa part le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken.

00h15 : Zelensky félicite Macron

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a félicité dimanche son homologue français Emmanuel Macron pour sa réélection. "Félicitations à @EmmanuelMacron, un vrai ami de l'Ukraine, pour sa réélection!" a tweeté M. Zelensky. "Je lui souhaite de nouveaux succès pour le bien du peuple (français). J'apprécie son soutien et je suis convaincu que nous avançons ensemble vers de nouvelles victoires communes. Vers une Europe forte et unie!" a-t-il ajouté.

MM. Macron et Zelensky se sont entretenus à de nombreuses reprises depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février, et la France a livré à l'Ukraine des armes pour au moins 100 millions d'euros, notamment des missiles antichars Milan et des canons Caesar.