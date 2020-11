Un changement important a eu lieu ce jeudi matin, que de nombreux internautes n'ont pas manqué de remarquer. En effet, sur la carte des Etats-Unis mise en évidence sur notre site, l'Arizona est repassé en gris alors que ce swing state était coloré en bleu (démocrate) depuis ce mercredi midi. Joe Biden a également perdu, de ce fait, 11 grands électeurs - correspondant à ceux que comptent l'Etat - sur notre compteur, qui est passé de 264 à 253 (contre 214 pour Donald Trump). Par prudence, nous avons préféré revenir sur notre interprétation des résultats provisoires.

Rétroacte : ce mercredi 4 novembre, l'agence Associated Press, l'AFP et Fox News ont annoncé la victoire du candidat démocrate dans cet important swing state. Les sites de CNN et du New York Times n'ont quant à eux jamais attribué l'Arizona à l'un ou l'autre candidat, préférant attendre que davantage de voix soient dépouillées. Si nous avons initialement suivi l'annonce des agences de presse précédemment citées, nous nous sommes ensuite rétractés au vu de l'évolution de la situation dans l'Etat où Trump reprend peu à peu du terrain.

Ce jeudi midi (heure belge), 85% des votes avaient été dépouillés en Arizona. Joe Biden conservait son avance (50,5%), même si Donald Trump comblait peu à peu l'écart qu'avait préalablement creusé le candidat démocrate.