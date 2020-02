Twitter a suspendu 70 comptes sponsorisés par le candidat à l'investiture démocrate Michael Bloomberg, rapportent samedi les médias américains.

Ces comptes recouraient au copié-collé pour tenter de faire croire que l'ancien maire de New York avait plus de partisans sur le réseau social qu'il n'en a réellement. M. Bloomberg a, pour porter sa campagne, recruté 500 personnes qui touchent 2.500 dollars par mois pour renforcer sa popularité en ligne. Via une application, ceux-ci inondent les réseaux sociaux.

Ces pratiques contreviennent aux règles de la plate-forme, a expliqué un porte-parole de Twitter. Certains comptes ont dès lors été supprimés. D'autres pourront être réactivés si leur propriétaire est capable de prouver que c'est bien lui qui en a le contrôle.

Le réseau social a récemment renforcé ses règles pour éviter que le scénario de 2016 se reproduise. Lors de la dernière élection présidentielle, des dizaines de milliers de profils créés par une entreprise russe avait poussé Donald Trump et massivement diffusé de fausses informations sur sa rivale Hillary Clinton.

Facebook va également se pencher sur les pratiques de M. Bloomberg, selon les médias américains. Le site envisage de placer un label sur les publications émanant de l'équipe du candidat.