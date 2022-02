Le candidat (Reconquête!) à la présidentielle attend 8.000 partisans, espérant faire une démonstration de force, au moment où sa rivale Marine Le Pen (RN), qui le devance dans les sondages, tient sa "convention présidentielle" avec quelque 3.000 militants à Reims.

"Il y a un rapport mathématique qui va s'établir de lui-même, mais on n'est pas dans une confrontation quantitative" mais plutôt "qualitative" face au camp Le Pen, lâche l'eurodéputé Gilbert Collard, lui même transfuge du RN.

Dans la salle encore partiellement vide, au milieu de drapeaux français retentissent les premiers applaudissements avant le début du meeting.

Venu du sud du Pas-de-Calais car il aime la "vision" d'Éric Zemmour, Olivier Sénéchal, agriculteur de 36 ans, a envie que ses "enfants puissent vivre dans une France que j'ai connue".

"J'attends aussi des précisions sur le programme, surtout la partie économie, car je suis chef d'entreprise", souligne-t-il, alors qu'Eric Zemmour n'a pas chiffré toutes les mesures de son programme.

Comme lui, Charlie Danvoye, un lycéen de 18 ans de Roubaix, salue le reportage télévisé de "Zone interdite" sur la montée de l'islam radical dans sa ville qu'il voit comme "son quotidien". "Roubaix, c'est l'Afghanistan à deux heures de Paris. La France est en grave danger. Il faut absolument empêcher ça", estime ce lycéen arborant un masque d'Eric Zemmour.

Non loin, 1.100 manifestants dont quelque 200 de l'ultra-gauche selon la police défilaient dans un climat tendu, les forces de l'ordre utilisant sporadiquement des gaz lacrymogène pour disperser des "antifas", criant "casse toi Zemmour". La police a procédé à trois interpellations.

D'autres manifestants, dont des familles, agitaient des drapeaux du parti Lutte Ouvrière ou des syndicats CGT, FO ou Unef, après avoir défilé derrière une banderole "Faire bloc, Les mettre à genou".

"Zemmour, nos parents ont connu ses idées, et ça continue: les gens sont sourds ou aveugles, je ne comprends pas", déplore Christian, un retraité de 68 ans.

"Zemmour a été condamné pour propos racistes et misogynes. Il ne devrait pas pouvoir se présenter. Il discrimine une bonne partie de la population, comment il pourrait nous représenter ?", s'agace Salomé, 18 ans, étudiante en art.

Dans la matinée, un premier rassemblement de quelque centaines de personnes avaient crié "non au racisme", à l'appel de SOS racisme, en présence de son président Dominique Sopo, de la maire PS Martine Aubry ou des militants LFI, communistes, écologistes et féministes.

"La France, c'est une France de toutes les couleurs", "votre France, ce n'est pas la nôtre", a lancé l'ex-ministre Martine Aubry. Il faut "contester la logique de haine", a renchéri Dominique Sopo.

"Cette campagne ne traite pas les vrais problèmes", déplore Dominique Lesart 70 ans, retraité et militant associatif, et "certains partis trouvent porteur de prendre les migrants et étrangers comme boucs émissaires", regrette-t-il.

Et Anne-Françoise, médecin, estime "navrant" de voir "aussi peu de monde" manifester, elle qui a "connu la grande période de la gauche".

"Installer un match" avec Pécresse

Le camp d'Eric Zemmour a voulu minimiser à l'avance cette contestation soulignant que "cela montrera qui sont les antidémocrates et les fascistes, ce sera cette frange des manifestants les plus violents".

C'est le plus grand meeting d'Eric Zemmour depuis celui du 5 décembre quand 10.000 personnes s'étaient réunies à Villepinte (Seine-Saint-Denis). Des incidents avaient alors éclaté avec des actions violentes d'un groupuscule d'ultradroite contre des militants de SOS Racisme.

Après avoir alterné diatribes contre l'immigration et plaidoyers en faveur de la France "rurale" plutôt que les "banlieues", Eric Zemmour veut consacrer son discours au "pouvoir d'achat" et au "grand déclassement".

L'eurodéputé Jérôme Rivière assure qu'il y aura "des annonces décapantes". "On ne fait pas une campagne sectorielle, on n'est pas dans du marketing, on vise tous les Français", a-t-il ajouté.

Le camp Zemmour répète depuis plusieurs jours qu'il compte désormais profiter du mois de février pour "installer un match" avec la candidate LR Valérie Pécresse, légèrement devant dans les sondages.