Selon une enquête Harris Interactive, réalisée pour le magazine français Challenges, de plus en plus de français envisageraient de voter pour Eric Zemmour lors de la présidentielle 2022. Même si le polémiste n'a pas officiellement annoncé sa candidature, celui-ci réunit 13% des intentions de vote. Il est donc désormais à égalité avec Jean-Luc Mélenchon et talonne Xavier Bertrand, qui en totalise quant à lui 14%.

Selon les résultats de ce sondage, Marine Le Pen réunit 16% des votes. Une mauvaise posture pour la présidente RN, qui a perdu 12 points depuis l'été. Jean-Luc Mélenchon, qui avait récemment débattu avec Eric Zemmour, a quant à lui gagné 3 points depuis le début du mois de septembre. Il serait donc en tête à gauche devant Hidalgo (7%), Jadot (6%), et Montebourg (2%). Reste à voir si Jadot, qui vient de remporter la Primaire des Verts, profitera d'un report des voix des soutiens de Sandrine Rousseau.

Comme dans de nombreux sondages, Emmanuel Macron reste stable en tête, avec près de 24% d'intentions de vote.

Un sondage inattendu qui rabat les cartes pour la deuxième place, à plusieurs mois de la présidentielle française.