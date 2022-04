A l'heure d'écrire ces lignes, les résultats du second tour de la présidentielle française 2022 n'ont pas encore été totalement comptabilisés pour les villes de Chicago (9141 inscrits) et de la Nouvelle-Orléans (924) n'ont pas encore été totalement comptabilisés. Ceux de Atlanta (6398), Boston (7987), Houston (8261), Los Angeles (25.943), Miami (9733), New York (29.766), San Francisco (24.258) et Washington (12.798) permettent cependant d'établir les principales tendances aux États-Unis.

Ainsi, Emmanuel Macron, le président sortant, est largement arrivé devant en remportant 90.7% du suffrage (9.3% pour Marine Le Pen). Le taux de participation a atteint 35.4%.

Atlanta:

L'écrasante majorité des Français expatriés dans la ville américaine a accordé son choix au candidat de La République En Marche (87.1%). La participation y a cependant été moins importante que la moyenne nationale (29.4%).

Boston:

Il s'agit de la ville américaine où les Français à l'étranger ont été le plus favorables à une réélection d'Emmanuel Macron (95.5%). La participation y a également été plus forte que la moyenne avec 39.2%.

Houston:

86.1% des expatriés français à Houston ont voté pour l'actuel locataire de l'Élysée. La participation y a atteint 36.8%.

Los Angeles:

Los Angeles est la ville où les expatriés se sont les moins bousculés pour remettre leurs bulletins de vote (25.9%). Emmanuel Macron y est également plébiscité avec 87.4% des votes en sa faveur.

Miami:

Marine Le Pen obtient son score le plus haut dans la ville américaine de Miami. Près d'un Français sur quatre y a voté en sa faveur (24%). La taux de participation est également en deçà de la moyenne nationale (29.2%)

New York:

Emmanuel Macron obtient 93.5% des votes des Français new-yorkais. La participation a par ailleurs atteint 40% dans cette ville des États-Unis.

San Francisco:

San Francisco est la ville où la participation au deuxième tour de la présidentielle française a été le plus important (41.2%). La majorité des votants s'est prononcée en faveur du candidat de La République En Marche (93.7%).

Washington:

Enfin, 91.3% des expatriés à Washington ont accordé leur voix à Emmanuel Macron. Le taux de participation y a été de 37.1%.