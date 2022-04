Suivez notre direct :

Ce dimanche 10 avril avait lieu le premier tour de l'élection présidentielle française. Sans surprise, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont arrivés en tête du scrutin marqué par une forte abstention (25,14%) . Selon les dernières estimations ce lundi matin, le président sortant se place en tête avec 27,6 % des voix, contre 23,41 % pour Marine Le Pen. Arrivé en troisième position, Jean-Luc Mélenchon a réduit l'écart avec 22,2 % des voix.

7h01 : Un grand meeting à Marseille pour Emmanuel Macron

Arrivé en tête du scrutin de dimanche, le président-sortant a déjà le second tour en ligne de mire. Selon les informations du Figaro, Emmanuel Macron a prévu un grand meeting en plein air à Marseille le week-end prochain.

6h30 : Macron l'emporterait au second tour

Emmanuel Macron et Marine Le Pen se jettent lundi dans la bataille pour le second tour du 24 avril, avec cette fois un report des votes de gauche déterminant après le bon score de Jean-Luc Mélenchon ainsi que la débâcle du PS et de LR.

Car si Emmanuel Macron a fait un score plus important qu'en 2017 (27-28% contre 23-24% pour Marine Le Pen), l'écart avec sa rivale d'extrême droite s'annonce plus serré au deuxième tour, avec un score compris entre 54% et 51% contre 46%-49%, selon des sondages réalisés dimanche après le premier tour.

Les deux candidats vont devoir mobiliser les électeurs alors que le premier tour, marqué par une abstention supérieure de quatre à six points de plus qu'il y a cinq ans, entérine la recomposition de l'échiquier politique, consacrant la relégation des deux partis de gouvernement de la Ve République, qui réalisent le pire score de leur histoire: Valérie Pécresse (LR) autour de 5% des suffrages, seuil de remboursement des frais de campagne, et Anne Hidalgo (PS) avec moins de 2%.

Chacun va donc tenter de récupérer les près de 22% d'électeurs qui ont choisi l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon. Le candidat, qui a réussi à capitaliser sur le vote utile à gauche, a lui clairement appelé à ne pas voter extrême droite. "Il ne faut pas donner une voix à madame Le Pen!", a-t-il répété à plusieurs reprises dimanche soir.

Emmanuel Macron convaincra-t-il les électeurs de l'écologiste Yannick Jadot (moins de 5%), du communiste Fabien Roussel (2/3%) ou encore d'Anne Hidalgo, qui ont rapidement appelé à "battre l'extrême droite" en votant Macron?

Et les sympathisants de droite suivront-ils la décision de Mme Pécresse de voter "en conscience pour Emmanuel Macron pour empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir" et "le chaos qui en découlerait"?

"Personnellement, je ne voterai pas Emmanuel Macron au second tour", a prévenu le finaliste de la primaire LR Eric Ciotti, qui ne cache pas son amitié pour le candidat d'extrême droite Eric Zemmour, crédité de 7% au premier tour alors qu'il avait atteint jusqu'à 19% dans les sondages.

Emmanuel Macron a déjà pris l'essentiel des voix des électeurs de la droite modérée, et "va devoir aller à la pêche aux électeurs à gauche", a souligné le politologue Pascal Perrineau sur Arte dimanche soir.

6 h : Des résultats quasi définitifs

Emmanuel Macron à 27,60 %, Marine Le Pen à 23,41 %. Les résultats quasi définitifs du ministère de l'Intérieur de ce lundi confirment la tendance de dimanche. Ces scores sont établis après le dépouillement du vote de 97% des électeurs inscrits – et restent à compléter avec les résultats des Français de l'étranger.

Alors que l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon était en train de remonter dans les estimations tout au long de la soirée dimanche, il reste à la troisième place avec 21,95 % des voix.

Loin dernière arrive ensuite Eric Zemmour avec 7,05 % des voix, suivi de Valérie Pécresse (4,79 %), Yannick Jadot (4,58%), Jean Lassalle (3,16%), Fabien Roussel (2,31%), Nicolas Dupont-Aignan (2,07%), Anne Hidalgo (1,74%), Philippe Poutou (0,77% et Nathalie Arthaud (0,57%).