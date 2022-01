BFMTV s'est livré à un exercice de sondage un peu différent des traditionnelles intentions de vote. 1003 Français ont ainsi été invités à livrer leurs pronostics sur le résultat de l'élection présidentielle française dont le premier tour aura lieu en avril prochain.

Encore une fois, le président sortant, Emmanuel Macron (pas encore officiellement candidat) fait figure de grand favori. Près d'un Français sur deux (48%) estiment ainsi qu'il va être réélu. Marine Le Pen (RN) serait élue présidente selon 14% des personnes interrogées. Valérie Pécresse (LR) recueille le même chiffre.

6% des Français anticipent une élection d'Eric Zemmour (Reconquête). 5% misent quant à eux sur Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise). Tous les autres candidats ne dépassent pas la barre des 3%.

Autre chiffre marquant : si 91% des sympathisants de La République en Marche et 65% de ceux du Rassemblement National croient en la victoire de leurs candidats, ils ne sont que 52% et 54% à penser la même chose respectivement chez les proches des Républicains et de Reconquête.