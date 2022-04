Après une campagne extrêmement chargée, Emmanuel Macron et Marine Le Pen se retrouvent mercredi soir pour le duel incontournable de l'entre-deux-tours de la présidentielle, mais avec un écart plus serré qu'en 2017. Après moult tractations et tirages au sort, c'est le pouvoir d'achat, thème phare de la campagne de la candidate d'extrême droite, qui ouvrira le bal de 2h30.

07h50: Jordan Bardella assure que Marine Le Pen se prépare au débat "depuis des mois"

Interrogé sur France 2 ce mercredi matin, Jordan Bardella n'a pas caché la hauteur de l'enjeu du débat télévisé prévu ce soir. Selon le numéro un du Rassemblement national, Marine Le Pen se prépare "depuis des mois" à ce duel.

"Ce sera la confrontation de 2 projets. On s’y prépare depuis des mois, ca fait 5 ans que nous travaillons ardemment, c’est le moment de toute une vie", a confié le soutien principal de la candidate d'extrême-droite.

06h55: --> Tout ce qu'il faut savoir sur ce débat crucial <--



6h45 : Une préparation différente pour les deux candidats

Pour préparer le débat de ce soir et ne pas reproduire sa prestation manquée de 2017, Marine Le Pen s'est isolée chez elle pendant les dernières 48 heures. "C'est une préparation psychologique, presque à caractère sportif", glisse une source proche de la candidate du RN à nos confères de France Info. Emmanuel Macron, lui, continue d'exercer sa fonction de président et doit ainsi présider un conseil des ministres dans la journée, avant le débat de ce soir.