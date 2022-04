’après les derniers sondages, l’écart entre le président sortant Emmanuel Macron et la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen se réduit en cas d’affrontement au second tour de l’élection présidentielle.

À quelques jours du premier tour, seulement trois points séparent désormais les deux candidats. Si le duel oscillait entre 53-47 % et 58-42 % au mois de mars, le dernier sondage souligne une chute d’Emmanuel Macron à 51,5 % d’intentions de vote, contre 48,5 % pour Marine Le Pen. La candidate du Rassemblement national, âgée de 53 ans, se lance dans sa troisième campagne présidentielle et semble plus proche que jamais de l’Élysée.

Aujourd’hui, Marine Le Pen vante son projet comme étant "parfaitement réalisable, juridiquement fiable et financièrement soutenable" et a pris soin de gommer le passé sulfureux du parti de son père, Jean-Marie Le Pen. "C’est un travail qu’elle a entamé depuis plusieurs années, dès lors qu’elle a repris la présidence du Front national, souligne Virginie Martin, politologue française et enseignante à la Kedge Business School. Quand on regarde de près, on se rend compte qu’elle a mis 10 ans à effectuer ce travail de dédiabolisation et de détoxification en prenant un tournant beaucoup plus social. Aujourd’hui, son parti est le premier chez les ouvriers et les chômeurs, elle a embrassé les questions de précarité qui se mélangent avec les questions d’immigration. C’est comme ça qu’elle s’est éloignée de son père, qu’elle a d’ailleurs exclu du parti."