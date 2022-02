Ce n'est pas un secret, les politiques n'hésitent plus à utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir et défendre leurs idées ou actions. En août dernier, AdLens publiait d'ailleurs un rapport sur les dépenses des hommes et femmes politiques concernant la promotion sur les réseaux sociaux. Il en ressortait notamment que Bart de Wever était le politicien le plus dépensier d'Europe dans ce secteur. Pour mettre en avant ses comptes Facebook et Instagram, le bourgmestre d'Anvers a dépensé pas moins de 225.411 euros, via son parti, durant les sept premiers mois de l'année 2021.

Et en période électorale, il est encore moins surprenant de voir l'intérêt pour les réseaux sociaux augmenter aux yeux des politiques. On peut le remarquer actuellement en France, où les candidats à la présidentielle publient énormément de contenus digitaux ces dernières semaines.

BFMTV a d'ailleurs analysé ces derniers jours les données concernant l'activité sur les réseaux sociaux de 12 personnalités politiques françaises, pour la plupart candidates à la présidentielle: Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan, Florian Philippot, Marine Le Pen, François Asselineau, Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, Christiane Taubira, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel. Grâce à l'outil statistique de Facebook CrowdTangle, nos confrères français ont pu déterminer qui était le plus actif sur Facebook durant le mois de janvier et quelle était la "campagne" en ligne la plus efficace auprès des internautes.

Beaucoup de publications, énormément de partages

Tout d'abord, on peut voir qu'Éric Zemmour est le politique qui a mis en ligne le plus de publications en janvier, 422 au total. Deuxième au classement des posts Facebook, Florian Philippot a publié 375 contenus. Il est suivi par Marine Le Pen et ses 254 publications. Mais ce ne sont pas ces chiffres les plus intéressants. BFMTV a établi un classement des candidats suscitant le plus d'interactions sur Facebook. Autrement dit, ceux qui obtiennent le plus de "likes", de commentaires et de partages sur leurs posts.

À nouveau, on retrouve Éric Zemmour en tête du classement du mois de janvier. Le polémiste a suscité 2,3 millions d'intercations avec ses publications, alors qu'en novembre, juste avant l'annonce de sa candidature à la présidentielle, il n'était "qu'à" 1.215.000. Largement en tête, il devance une nouvelle fois Florian Philippot, avec 1,8 million d'interactions, et Nicolas Dupont-Aignan (1,7 million). Marine Le Pen est 4e avec 1,6 million d'interactions, suivie par Jean-Luc Mélenchon qui n'a engrangé "que" 800.000 likes, commentaires et partages. Concrètement, il apparaît que 82,7% des interactions comptabilisées par BFMTV sur les 12 comptes Facebook étudiés sont récoltés par les cinq candidats d'extrême droite (Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan, Florian Philippot, Marine Le Pen et François Asselineau).

Et en termes de partages uniquement, les chiffres sont plus élevés encore pour ces candidats d'extrême droite. Ils cumulent 84,6% des partages Facebook à eux seuls. À titre de comparaison, l'extrême gauche, représentée ici par Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel, n'obtiennent que 10,5% des partages. Tandis que les derniers candidats (de gauche, du centre ou de droite) - soit par Emmanuel Macron, Anne Hidalgo, Valérie Pécresse, Yannick Jadot et Christiane Taubira - cumulent 4,9%.