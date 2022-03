D'après l'enquête d'opinion réalisée par Elabe, M. Macron engrangerait 28% des intentions de vote (+0,5 point) au premier tour, pour lequel il terminerait en tête. Mais l'écart avec Mme Le Pen se réduit de sept points au second tour, à 52,5% face à 47,5%.

Les deux candidats étaient donnés respectivement à 56% et 44% la semaine passée, soit douze points d'avance en faveur du chef de l'État.

Le duel Macron-Le Pen, annoncé depuis un an, semble plus serré que jamais. Le président sortant, à la faveur de la crise en Ukraine durant laquelle sa posture d'homme d'État a été largement mise en avant, paraît avoir été rattrapé par des thématiques franco-françaises.

Marine Le Pen, portée par une campagne axée sur le pouvoir d'achat, la préoccupation numéro 1 des Français, confirme sa tendance à la hausse dès le premier tour (21%, +1 point), déjà observée dans les différentes études au long du mois de mars.

Le leader de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon affermit de son côté sa position de troisième homme (15,5%, +0,5 point) devant l'autre candidat d'extrême droite Eric Zemmour (10,5%, +0,5 point) et la candidate de la droite traditionnelle, Valérie Pécresse, toujours 5e dans le sondage (9,5%, -0,5 point).

Les intentions de vote ne constituent pas une prévision du résultat du scrutin. Elles donnent une indication des rapports de force et des dynamiques au jour de la réalisation du sondage.

Le sondage a été réalisé par internet du 28 au 30 mars, selon la méthode des quotas, auprès d'un échantillon de 1.531 personnes représentatif des résidents de France métropolitaine âgés de 18 ans et plus, dont 1.416 inscrits sur les listes électorales. La marge d'erreur est comprise entre 1,1 et 3,1 points.

Le premier tour est prévu le 10 avril, le deuxième le 24, pendant les vacances scolaires.