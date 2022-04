Le duel entre les deux finalistes de la présidentielle continue ce vendredi, avant le second tour du 24 avril. A neuf jours du scrutin, le président sortant garde l'avantage dans les intentions de vote (de 53 à 55%) mais avec une marge moindre qu'il y a cinq ans (64/36%). Et avec toujours plusieurs inconnues, notamment le niveau de l'abstention et le report des 21,95% de voix qui se sont portées dimanche sur le candidat insoumis Jean-Luc Mélenchon. Cette campagne d'entre-deux-tours ne ressemble en rien à celle du premier, qui s'était déroulée dans l'ombre de la guerre en Ukraine qui avait beaucoup mobilisé le président-candidat.

Toutes les informations en direct :

7h30 : Macron et Le Pen s'affrontent par médias interposés

Ils ne se quittent plus d'une semelle. Les deux finalistes à la présidentielle Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affrontent vendredi par médias interposés, après un début de campagne d'entre-deux-tours marqué par une quête de proximité pour le président-candidat, une recherche de crédibilité pour la candidate d'extrême droite.

Après son premier grand meeting depuis le premier tour, jeudi soir à Avignon, la candidate RN enchaîne à partir de 07h45 les matinales sur France Bleu Vaucluse, puis France Bleu Provence avant de passer sur RMC-BFMTV depuis Avignon. Elle sera ensuite en déplacement dans la région.

Dans le même temps, le président sortant, qui était la veille au Havre pour parler écologie, sera l'invité de franceinfo pendant une heure en matinée, avant France 2 le soir. Gros duel médiatique à distance en perspective sur deux candidats, deux projets, deux France radicalement opposés.

7h : Le récap de la journée d'hier

L'ancien président Francois Hollande a appelé jeudi "les Français à voter pour Emmanuel Macron" au second tour de la présidentielle le 24 avril, au nom de la "cohésion de la France" et de son "avenir européen". "L'essentiel, c'est la France et sa cohésion" et "son avenir européen" alors que la candidate du RN Marine Le Pen "remettrait en cause nos principes" et "nos valeurs", a déclaré l'ancien dirigeant socialiste, invité du 20H de TF1.

La victoire "n'a jamais été aussi proche": Marine Le Pen a lancé jeudi à Avignon un appel aux "patriotes de droite, patriotes de gauche" pour "faire barrage" à Emmanuel Macron lors du second tour de la présidentielle. Le président-candidat s'adressant pour sa part au Havre à la fibre écologique des électeurs.