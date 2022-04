Le député Julien Aubert (LR) a fustigé le long silence de Sarkozy durant la campagne. "C'est trop tard, comme Grouchy à Waterloo", a-t-il estimé.Même son de cloche du côté du patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau. "La position de Nicolas Sarkozy est une position personnelle", a-t-il écrit sur Twitter. "Ce n'est pas celle de notre famille politique. Nous ne reconstruirons pas la droite en nous diluant dans le macronisme. Nous rebâtirons sur la fidélité à nos convicitons."

10h23 : Lionel Jospin "écartera Le Pen et votera Emmanuel Macron" au second tour



L'ancien Premier ministre socialiste Lionel Jospin a indiqué dans un communiqué transmis à l'AFP qu'il votera pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle.

10h00 : Nicolas Sarkozy annonce qu'il votera "pour Emmanuel Macron"



L'ancien président français Nicolas Sarkozy s'est exprimé ce mardi en faveur d'Emmanuel Macron. Il met ainsi fin à un long silence, M. Sarkozy ayant refusé de se prononcer durant toute la campagne avant le 1er tour.



09h35 : Le RN charge Emmanuel Macron sur sa réforme des retraites

Selon le porte-parole du RN, invité ce mardi matin sur France Info, le candidat président "réagit comme un boutiquier" concernant la réforme des retraites. "Emmanuel Macron voit qu'il a une mesure profondément antisociale, profondément injuste, qui va être un cauchemar pour des millions de Français. (...) Il voit bien que cette mesure aujourd'hui fait peur", estime-t-il.

Selon le soutien de Marine Le Pen, le candidat LREM ne va soutenir qu'un seul pan de la société. "Il a un bilan que tout le monde connaît. On a su ce qu'il savait faire et de quoi il était capable. Il a surtout été le président des très riches."

09h20 : Pieyre-Alexandre Anglade, député LREM : "Voter Marine Le Pen, c'est voter Vladimir Poutine"

Pieyre-Alexandre Anglade, député En Marche à l'assemblée nationale, était invité dans "Il faut qu'on parle" ce mardi matin sur DH Radio. "Voter Marine Le Pen, c'est voter Vladimir Poutine", a estimé le député.

"Je rappelle à tout le monde qu'elle est interdite de voyage en Ukraine depuis près de cinq ans. Depuis le début de la campagne, elle tente de gommer des choses de son programme et de lisser son image. Elle a mis 1,5 million de tracts à la poubelle où elle serre la main de Vladimir Poutine. Elle a aussi été financée en 2017 par une banque russe. En 2022, elle est financée par une banque hongroise proche du régime du président russe. Ce qui signifie que les liens qu'elle et son parti entretiennent avec la Russie ne sont pas rompus. Si elle est élue, ce serait un succès pour Poutine. Ainsi qu'un échec pour la France et l'Europe", a-t-il ajouté.

08h55 : Le Pen assure savoir "qui sera (son) Premier ministre" si elle était élue

"J'ai toutes les équipes qu'il me faut, je pourrais m'en constituer quatre ou cinq", a lancé ce mardi Marine Le Pen sur France Inter, qui a indiqué savoir qui sera son "Premier ministre" mais refusant de dire son nom.

"Je ne vous le dirai pas plus parce que nous ne sommes pas aux États-Unis, on n'élit pas un ticket", a-t-elle poursuivi.

08:49 : Pour Gérald Darmanin, "le programme de Madame Le Pen est un mensonge éhonté"

Sur Franceinfo, le ministre de l'Intérieur a chargé le programme de Marine Le Pen. Pour le ministre, "le programme de Madame Le Pen est un mensonge éhonté". Il prédit, si la candidate d'extrême-droite est élue, "la ruine des classes populaires".

"Elle (Marine Le Pen, ndlr) essaie de gommer toutes ses aspérités, pour faire croire, comme un cheval de Troie, qu'elle est devenue raisonnable", a dénoncé Gérald Darmanin.

08h47 : Louis Alliot prédit "des affrontements dans les deux ans" en cas de réélection d'Emmanuel Macron

Le vice-président du RN a jugé sur BFM TV qu'il y aurait "des affrontements dans les deux ans qui arrivent" en cas de victoire d'Emmanuel Macron contre Marine Le Pen.

"Tout le monde sera dans la rue", a-t-il dit. Louis Aliot, au préalable, avait décrit: "C'est cette France qui au fin fond des territoires et n'en peut plus du coût de la vie qui fera l'élection". Le maire de Perpignan a pointé "une vraie colère rurale".

"Ils conduisent la France à la faillite", a encore accusé Louis Aliot, évoquant à nouveau l'exécutif.

08h43 : Eric Zemmour dans l'équipe de Le Pen? "Ce n'est pas une possibilité", assure la candidate

"Il n'en a pas le souhait, je n'en ai pas le souhait non plus, j'ai exprimé tout au long de la campagne les divergences que nous pouvons avoir", a affirmé la candidate sur France Inter.

08h27 : Marine Le Pen fustige "la trahison de Mélenchon"

"Il a été plus dur il y a cinq ans face à un Emmanuel Macron virtuel qu'il ne l'a été dimanche soir face à un Emmanuel Macron réel", a tancé ce mardi sur France Inter Marine Le Pen, jugeant qu'il avait été "plus proche d'Emmanuel Macron dimanche soir qu'il y a cinq ans". "Je trouve que c'est perturbant, c'est un mystère pour moi", a-t-elle ajouté, estimant que ce "comportement" avait été pour elle "source de grand étonnement"."Maintenant on sait ce que c'est qu'Emmanuel Macron, à l'époque c'était un projet qui était encore virtuel", a-t-elle poursuivi.

Dimanche soir après l'annonce des premières estimations, Jean-Luc Mélenchon a appelé ses électeurs à ne pas donner "une voix à Marine Le Pen".

"Dimanche soir, il a plus pensé à lui qu'aux Français (...), il a choisi l'intérêt de ses élus que l'intérêt de ses électeurs, en ce sens qu'il est déjà dans les législatives", a cinglé la candidate d'extrême droite. "Je pense que c'est une trahison de sa part, de ses électeurs", a ajouté la candidate.