Plus nombreux et moins abstentionnistes, les baby-boomers pèsent lourd.

Quand on regarde dans le détail le profil des électeurs français dans le cadre des présidentielles, les Français de plus de 60 ans ont pesé lourd dans le résultat final, et plus précisément les baby-boomers, soit les personnes nées entre 1945 et 1965 (une période correspondant à un fort taux de natalité en Europe après la Seconde Guerre mondiale).

"Les 18-24 ans représentent 6,3 % de la population française et beaucoup ne votent pas. On remarque d’ailleurs qu’il y a eu près de 40 % d’abstention dans ces catégories d’âges. A contrario, les 60 ans et plus, qui représentent près de 40 % de l’électorat français, ont voté en masse, et majoritairement pour Macron et l’extrême droite, observe Pierre Vercauteren, politologue à l’UCLouvain.