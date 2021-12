Valérie Pécresse, la candidate du parti conservateur Les Républicains, se hisse à 20% des intentions de vote au premier tour de l'élection présidentielle française d'avril 2022 et est donnée gagnante contre le président sortant Emmanuel Macron au second tour, selon un sondage Elabe pour BFMTV/L'Express publié mardi. Cette enquête a été réalisée après la victoire samedi de Mme Pécresse à la primaire du parti de droite et les meetings de deux autres prétendants à la présidence, le polémiste d'extrême droite Éric Zemmour et le leader du parti de la gauche radicale La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, dimanche.

Valérie Pécresse, la présidente de la région parisienne, profite de l'effet "primaire" en gagnant 11 points par rapport à la précédente étude de cet institut réalisée les 23 et 24 novembre.

Emmanuel Macron est pour sa part crédité de 23% d'intentions de vote, en baisse de deux points. En cas de second tour entre ces deux candidats, le président sortant est donné battu, à 48% contre 52% pour Mme Pécresse.

Au premier tour, ces deux candidats devancent largement la candidate du Rassemblement National (extrême droite) Marine Le Pen à 15% (-5) et Éric Zemmour à 14% (+1).

Les principaux candidats de gauche sont tous en repli d'un point et en dessous des 10%.

Les intentions de vote ne constituent pas une prévision du résultat du scrutin. Elles donnent une indication des rapports de force et des dynamiques au jour de la réalisation du sondage. Celui-là a été réalisé sur internet les 6 et 7 décembre 2021, auprès d'un échantillon de 1.474 personnes représentatif des résidents de France métropolitaine âgés de 18 ans et plus, dont 1.354 inscrits sur les listes électorales, selon la méthode des quotas.

Marge d'erreur comprise entre 1,2 et 3,1 points de pourcentage.