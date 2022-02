Mission réussie pour Jean-Luc Mélenchon. Après plusieurs semaines difficiles dans la récolte de parrainages, le candidat la France Insoumise est parvenu, selon le dernier décompte du Conseil constitutionnel publié ce jeudi, à recueillir les 500 signatures d’élus synonymes de qualification pour l’élection présidentielle.

Le leader de La France Insoumise ne s'est finalement pas retrouvé dans le rouge, dépassant le seuil des 500 signatures huit jours avant la date limite du 4 mars. "Je félicite les équipes militantes qui ont surmonté obstacles et blocages pour réunir les parrainages nécessaires pour notre candidature à la présidentielle. Je remercie très cordialement les élus qui l'ont rendue possible", a-t-il salué sur Twitter jeudi après-midi.

En franchissant la barre symbolique des 500 parrainages, Jean-Luc Mélenchon rejoint sur la ligne de départ sept autres prétendants: Valérie Pécresse, Emmanuel Macron, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Fabien Roussel, Jean Lassalle et Nathalie Arthaud. Avec respectivement 414 et 415 paraphes, Marine Le Pen et Éric Zemmour ne devraient pas tarder à leur emboîter le pas...