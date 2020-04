Joe Biden remporte la primaire démocrate de l'Alaska © AFP Monde Belga

Le candidat à l'élection présidentielle américaine Joe Biden a été déclaré vainqueur de la primaire démocrate en Alaska samedi soir, après un vote par courrier en raison de la pandémie de coronavirus. Les bulletins avaient été envoyés avant le retrait de son rival Bernie Sanders de la course à l'investiture du parti démocrate, la semaine dernière. L'ancien vice-président de Barack Obama, vainqueur assuré de la primaire démocrate, a largement remporté le scrutin en Alaska avec 55,3% des suffrages et neuf des 15 délégués de cet Etat, ont annoncé sur Twitter les Démocrates d'Alaska. Le sénateur indépendant Bernie Sanders a obtenu 44,7% des voix et huit délégués. Il avait annoncé qu'il resterait en lice dans les primaires restantes afin d'accumuler plus de délégués, qui lui permettront "d'exercer une influence significative sur le programme du parti" lors de la convention démocrate, en août. Joe Biden , lui, a marqué sa victoire dans les primaires démocrates par un communiqué et quelques remarques retransmises en ligne depuis le sous-sol de sa maison, où il est confiné à cause du coronavirus. Il a appelé Sanders à rejoindre sa campagne, désormais soutenue par presque tous ses anciens rivaux.