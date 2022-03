Il aura finalement attendu la dernière minute pour se déclarer : sauf énorme surprise digne de celle orchestrée en 2017 par son prédécesseur François Hollande et qui laisserait le champ libre à une droite de plus en plus radicale, Emmanuel Macron officialisera sa candidature à sa propre succession à la tête de l’Hexagone ce jeudi soir, mettant pour quelques minutes entre parenthèses un conflit ukrainien qui l’a fait bondir dans les sondages.

Au point d’être quasiment arrivé au summum de sa popularité depuis que la campagne présidentielle française est lancée. Crédité de 27 à 28 % d’intentions de vote au 1er tour selon les derniers coups de sonde, le président sortant avait déclaré, début février à nos confrères de la Voix du Nord, qu’il avait “d’abord l’obsession que la phase aiguë de l’épidémie et le pic de la crise géopolitique soient derrière nous”. Et qu’il était donc difficilement envisageable de se lancer pleinement dans la campagne. Si l’évolution de l’épidémie de covid nous laisse entrevoir plusieurs mois de répit sanitaire, la situation en Ukraine s’est par contre terriblement dégradée. Mais Macron n’avait plus le choix : s’il veut camper à l’Elysée durant les cinq prochaines années, il devra se déclarer ce jeudi soir. Sans pour autant obligatoirement le faire avec faste et volupté : c’est dans une Lettre aux Français qui sera mise en ligne ce soir, qu’il devrait annoncer sa candidature, lui dont l’équipe a déjà obtenu largement plus que les 500 parrainages nécessaires.