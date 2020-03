La sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren prévoit d'abandonner la course présidentielle jeudi, relaie le New York Time, citant une source "très proche" de la sénatrice.

Elizabeth Warren met donc fin à la course présidentielle visant à tirer le Parti démocrate vers la gauche. Elle s'est avérée incapable de rassembler l'aile progressiste du parti et la base plus diversifiée et ouvrière des démocrates. Sans sortir gagnante du Super Mari, elle a cependant chassé le candidat milliardaire Michael Bloomberg grâce à des performances orales lors des débats qui ont mis en évidences ses compétences et son potentiel politique.

Madame Warren s'est lancée dans la course présidentielle en vue de combattre le pouvoir corrosif des grosses sommes d'argent.

Désormais la course se joue entre l'ancien vice président Joe Biden et le sénateur du Vermont Bernie Sanders.