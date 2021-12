Après dix jours de débats pour tenter de cerner le rôle qu'a joué l'ex-mondaine britannique auprès du richissime Jeffrey Epstein, le procès devrait laisser la place à la défense à partir de la semaine prochaine.



Les débats, la délibération du jury jusqu'au verdict devaient se prolonger jusqu'à la mi-janvier mais le procès s'accélère et il pourrait se terminer plus tôt.



Ghislaine Maxwell, 59 ans - Britannique, Américaine et Française et fille du magnat de la presse Robert Maxwell - est jugée depuis le 29 novembre, accusée d'avoir fourni à son ancien compagnon et collaborateur, Epstein, des jeunes filles mineures afin qu'il les exploite sexuellement. Accusée d'être une "rabatteuse", elle est détenue à New York depuis son arrestation à l'été 2020 - un an après le suicide en prison d'Epstein. Elle plaide non coupable de tous les chefs d'accusation pour lesquels elle encourt la prison à vie.