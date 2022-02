Procès des attentats de Paris : "Oussama Atar, je ne le considère plus comme mon frère" Monde Christophe Lamfalussy, envoyé spécial à Paris © AFP

La soeur des frères Atar, Yassine et Oussama, a témoigné au procès. Elle évoque le tabou du passé d'Oussama et assure ne plus le considérer comme son frère.