"M. Salah Abdeslam est apte tant sur le plan médical que sanitaire à assister aux audiences de la cour d'assises, sans mesure spécifique tant sanitaire que médicale à prendre au regard de la maladie infectieuse dont il a été porteur", conclut le rapport d'expertise que l'AFP a pu consulter.

"Le 6 janvier, M. Salah Abdeslam sera à 13 jours du début des symptômes permettant la levée de l'isolement. Aucune mesure sanitaire spécifique n'est à prendre dans ce contexte", souligne le rapport.

M. Abdeslam souffre d'"une asthénie post-infectieuse modérée" qui n'empêche pas sa comparution, indique également le rapport.

"D'un point de vue sanitaire, rien ne s'oppos(e) à son extraction le jeudi 6 janvier 2022 pour la reprise de l'audience", avait déjà souligné mercredi dans un communiqué le Parquet national antiterroriste.

Seul membre encore en vie des commandos djihadistes qui ont fait 130 morts et des centaines de blessés à Paris et Saint-Denis en novembre 2015, Salah Abdeslam, qui ne s'est plus présenté à l'audience depuis le 25 novembre, a été testé positif au Covid-19 le 27 décembre.

L'accusé est détenu dans la prison de Fleury-Mérogis, au sud de Paris, où plusieurs foyers de contaminations ont été détectés ces derniers temps.

La cour d'assises spéciale juge jusqu'à la fin mai vingt accusés, dont quatorze présents à l'audience, soupçonnés d'être impliqués à divers degrés dans la préparation des attaques djihadistes les plus meurtrières jamais perpétrées en France.

Le premier accusé à être interrogé jeudi devrait être le ressortissant suédois Osama Krayem. Mais sa présence est incertaine: lui aussi refuse de comparaître depuis le 25 novembre.