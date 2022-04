Après les interrogatoires de Yassine Atar et Ali El Haddad Asufi, la cour va reprendre l'audition de Salah Abdeslam, écourtée ce mercredi. Il a révélé hier avoir renoncé à se faire exploser dans un café du 18e arrondissement. "En voyant les gens rigoler, danser, j’ai compris que je n’allais pas le faire. Je suis sorti du café. Je n’ai pas renoncé par peur, j’ai renoncé par humanité", avait-il avancé.

Seront posées, dans l'ordre, les questions du parquet antiterroriste, des parties civiles et de la défense. Avant la reprise, Salah Abdeslam a échangé pendant plusieurs minutes avec ses avocats, Mes Olivia Ronen et Martin Vettes.

18h : "Je ne crois pas être un remplaçant"

Salah Abdeslam affirme avoir été informé du projet d'attentats dans la nuit du 11 au 12 novembre. Plusieurs éléments font douter le procureur antiterroriste : les lignes téléphoniques coupées dans la nuit du 10 au 11, ses frères qui parlent d'un voyage au ski à leur mère.

"Abaaoud va me convaincre de participer au 13/11 et je vais finir par accepter. Je ne crois pas être un remplaçant (d’Abrini), il y a eu une conversation avec Abaaoud, mon frère et moi. Ça a pris le temps pour que j’accepte", dit l'accusé. Il ajoute que la présence de son frère, Brahim Abdeslam, a beaucoup joué. "C’est pour ça que j’ai accepté."

Le procureur l'interroge sur la raison pour laquelle il a accepté, soulignant le fait qu'il n'était pas très aguerri. "L’Etat islamique a fait des appels en disant attaquez-les avec un couteau, dans la rue…' Il ne faut pas spécialement être aguerri. C’est l’appel au djihad", répond Abdeslam.

17h46 : Salah Abdeslam dément avoir évolué dans ses déclarations

"Vous conviendrez qu’il y a un avantage à choisir le moment où on parle, on peut adapter ses nouvelles explications", soulève Nicolas Braconnay, l'avocat général. "Il nous est apparu que ces nouvelles explications collaient à l'audience".

Salah Abdeslam dément et maintient qu'il allait chercher des personnes "dans un but humanitaire". "Je ne savais pas que c'était pour des attaques terroristes", ajoute-t-il. L'avocat général lui demande alors pourquoi il ressentait de l'adrénaline s'il ne s'agissait que d'un rapatriement humanitaire, ce à quoi l'accusé rétorque que c'est parce que c'est illégal et punissable par la loi en Belgique.

L'avocat général continue son interrogatoire et évoque les incohérences dans le récit de l'accusé. "Vous nous avez dit hier avoir été recruté à Charleroi le 11 novembre pour les attentats, mais il y a des incohérences", pointe-t-il, en parlant d'argent. "J'ai recrédité mon compte pour faire des locations, pour l'appartement d'Alfortville par exemple", répond Abdeslam, qui indique être au courant que cet argent provient de l'Etat Islamique.

"Vous avez le rôle principal dans les locations et vous n'êtes pas au courant du projet du 13 novembre", s'étonne l'avocat général. "Quand mon frère me demande de faire tout ça, je ne pose pas de questions. Je ne demande pas d'où vient l'argent", se défend Salah Abdeslam.

L'interrogatoire se déroule sans aucune agressivité.

17h40 : La 1ère assesseure rappelle à l'accusé ses premières déclarations

À l'époque, il avait dit devoir aller au Stade de France pour se faire exploser, avoir roulé au hasard et lâché sa voiture (sans parler de panne) pour prendre le métro. "Je ne voulais pas tout déballer. J'essayais de minimiser. J'ai essayé de cacher le bistrot dans le 18ème", répond Abdeslam. "Ça m'incriminait davantage. C'était moins grave de dire que je devais tout de suite aller au Stade de France me faire exploser", estime-t-il. "Vous comprenez qu’on puisse se poser des questions sur la mission qui était la votre", pointe l'assesseure.

17h30 : L'interrogatoire reprend

Le président demande à Salah Abdeslam pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour parler. "Si vous aviez donné ces explications vous n'auriez peut-être pas eu ce traitement médiatique dont vous vous plaignez", a-t-il relevé.

L'accusé parle d'acharnement lors de son arrestation. "En plus de la balle que j’ai reçue dans la jambe, on m’a tabassé, on m’a maltraité", assure-t-il, avant d'ajouter : "Je gardais le silence car je devais le faire c'est une chose qu'on m'avait dite quand j'étais en planque : si tu te fais attraper, tu ne parles pas".

"Après on a dit de moi tout et n'importe quoi. On a créé le personnage de monstre dépourvu d'humanité. J'ai laissé cette image grandir. Maintenant j'ai l'occasion de m'exprimer à nouveau", explique Salah Abdeslam, qui évoque les autres accusés qui ont donné leur déposition et "de la matière pour les juger".