Pulvériser ou fumiger du désinfectant dans les rues, comme certains pays le font, ne permet pas d'éliminer le nouveau coronavirus et pose un risque sanitaire, a averti samedi l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

"La pulvérisation ou la fumigation d'espaces extérieurs, tels que les rues ou les marchés, n'est pas recommandée pour tuer le virus Covid-19 ou d'autres pathogènes car le désinfectant est inactivé par la saleté", explique l'OMS dans un document sur le nettoyage et la désinfection des surfaces dans le cadre de la riposte au nouveau coronavirus.

"Même en l'absence de matières organiques, il est peu probable que la pulvérisation chimique couvre correctement toutes les surfaces pendant la durée du temps de contact nécessaire pour inactiver les agents pathogènes", ajoute l'OMS.

Et d'ajouter: "En outre, les rues et les trottoirs ne sont pas considérés comme des réservoirs d'infection du Covid-19". Sans compter, poursuit l'organisation, que "pulvériser des désinfectants, même à l'extérieur, peut être dangereux pour la santé humaine".

L'OMS souligne d'ailleurs qu'"il n'est en aucun cas recommandé de pulvériser des désinfectants sur des personnes" étant donné que "cela pourrait être physiquement et psychologiquement dangereux et ne réduirait pas la capacité d'une personne infectée à propager le virus via les gouttelettes ou par contact".

Pulvériser du chlore ou d'autres produits chimiques toxiques sur les personnes peut causer, tient à rappeler l'OMS, une irritation des yeux et de la peau, un bronchospasme et des effets gastro-intestinaux.

Dans les espaces intérieurs, l'application systématique de désinfectants sur les surfaces par pulvérisation ou fumigation n'est pas non plus recommandée par l'OMS.

"Si des désinfectants doivent être appliqués, il convient de le faire avec un chiffon ou une lingette imbibée de désinfectant", recommande l'OMS.

Le virus SRAS-CoV-2, à l'origine de la pandémie qui a fait plus de 300.000 morts dans le monde depuis son apparition fin décembre en Chine, peut se fixer sur des surfaces et des objets, mais actuellement aucune information précise n'est disponible sur la durée pendant laquelle les virus restent infectieux sur les différentes surfaces.

Des études ont montré que le virus pouvait rester plusieurs jours sur plusieurs types de surfaces. Toutefois, ces durées maximales ne sont que théoriques car enregistrées en conditions expérimentales, souligne l'OMS.