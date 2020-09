Ce mardi se tenait le premier débat entre les deux candidats à la Maison Blanche, Donald Trump et Joe Biden. Les deux candidats se sont invectivés devant des dizaines de millions d'Américains, laissant le fond des discussions souvent de côté.

Excédé par les interruptions et commentaires de Donal Trump, Joe Biden lui a lancé un "Will you shut up, man ?" (tu vas la fermer, mec ?). Jugé disgracieux par certains, l'ancien vice-président de Barack Obama a lui décidé de s'en servir pour faire campagne et a posté un montage vidéo sur son mur Twitter. On y voit des passages du débat où Donald Trump discute, avec par dessus de sa voix des gémissements de bébé. La séquence se conclut ensuite avec le fameux "Will you shut up, man ?" de Joe Biden et un appel aux dons.