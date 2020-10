Babylon Bee, un site web de nouvelles satiriques, a publié une histoire humoristique disant qu'une panne générale de Twitter jeudi était le résultat d'efforts pour supprimer toute information négative sur Joe Biden, le candidat démocrate à la présidentielle américaine.

Une blague liée au fait réel que Twitter a empêché le partage d'articles du journal conservateur New York Post relançant, sur la base d'e-mails censés avoir été écrits par le fils de Joe Biden, Hunter, des accusations de corruption en Ukraine. Le réseau social s'est justifié, arguant que ses termes et conditions étaient violés par cet article.

"Wow, cela n'a jamais été fait dans l'histoire... Pourquoi Twitter fait-il cela", a écrit le président, en réaction à la blague. Avant de poursuivre: "Attirer encore plus l'attention sur Joe l'Endormi et Big T", deux surnoms que Donald Trump utilise pour désigner son adversaire et les entreprises technologiques.

Le président américain se livre souvent à des tempêtes de tweets, postant des dizaines de publications sur un court laps de temps. Vendredi, il en a publié 60, comprenant des retweets d'autres comptes, dont certains anonymes.

Donald Trump a lui-même admis que ses habitudes sur le réseau social, surtout le retweet de publications de comptes anonymes, pouvaient lui causer du tort. Il a notamment déjà tweeté des théoristes conspirationnistes.