Eric Zemmour était ce mercredi matin en visite au Salon Milipol à Paris, un événement mondial de la sûreté et de la sécurité intérieure des États.

Une séquence relayée sur les réseaux sociaux fait depuis polémique. A un stand, le polémiste a pris un fusil d'assaut non chargé dans les mains. Il s'est ensuite tourné vers les journalistes, pointant l'arme sur eux: "Ca ne rigole plus, là ? Poussez-vous ! Reculez !", déclare Zemmour avant d'éclater de rire.

De nombreux internautes se sont dit choqués par un tel comportement. La ministre déléguée à la Citoyenneté en France, Marlène Schiappa, a également commenté l'affaire: ”Viser des journalistes avec une arme en leur disant 'reculez!' n'est pas drôle. C’est horrifiant. Surtout après avoir dit sérieusement vouloir ‘réduire le pouvoir des médias’”, a-t-elle réagi, en référence à des propos tenus par le quasi-candidat ce samedi à Béziers. “Dans une démocratie, la liberté de la presse n’est pas une blague et ne doit jamais être menacée”





A noter qu'auprès de BFM TV, Éric Zemmour a qualifié Marlène Schiappa d’“imbécile”, estimant que sa réaction était “grotesque” et “ridicule”. “Les Français se moquent d’elle, ce n’est pas la première fois. C’est elle qui m’insulte. Quand on m’attaque je cogne 3 fois plus fort. Qu’ils en soient tous avertis”, a encore ajouté le polémiste.

A noter que d'autres personnalités politiques ont également réagi. Pieyre-Alexandre Anglade, porte-parole du groupe LREM à l’Assemblée nationale, a ainsi déclaré: “D’une outrance à l’autre, il n’a plus aucune limite, conforté par l’ultra-médiatisation que lui offre chacun de ses faits et gestes. Sans un sursaut cela ira de pire en pire.”