Ce lundi après-midi, au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle, les deux finalistes sont en déplacement respectivement à Denain (Nord) pour Emmanuel Macron et à Soucy (Yonne) pour Marine Le Pen. La distance physique qui les sépare ne les empêche pas de se tacler à distance.a ainsi lancé la candidate du Rassemblement national alors qu'elle rendait visite à un cultivateur céréalier, rapporte le journal Le Monde. Elle y abordait les conséquences de l'inflation sur les prix alimentaires et énergétiques. ", a-t-elle déclaré.(…)a-t-elle déploré.

Par canal interposé, Emmanuel Macron, interrogé sur BFMTV, a répondu par une nouvelle invective: "Vous avez un problème, elle vous baisse la TVA, mais elle n'explique pas comment elle le finance, moi j'explique comment je finance." Le président a ensuite défendu les actions de son gouvernement : "Si nous n’avions pas agi, vous paieriez le gaz 140 % de plus et vous paieriez l’électricité 100 % de plus. Faites un calcul : elle propose de baisser la TVA de 20 à 5, ça fait 15 % d’écart. Donc (la stratégie du gouvernement: Nldr) c’est plus sérieux, plus robuste". Il a finalement enchaîné avec un dernier tacle : "La vérité c’est que moi je ne joue pas sur les colères. Je ne vais pas chercher les gens en leur disant “le système est fichu, on va tous se diviser”.