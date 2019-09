Son humour n'a pas toujours plu à tout le monde...









Alors qu'il était invité par ce dernier à un déjeuner officiel, Jacques Chirac a essayé de faire un trait d'humour sur la cuisine anglaise. "Ah la cuisine anglaise... Au début, on croit que c'est de la merde et ensuite, on regrette que ça n'en soit pas", aurait dit l'ancien président français comme le raconte Roselyne Bachelot.





frôler l'incident diplomatique".



Toujours selon celle-ci, ce dérapage du chef d'Etat français lui aurait fait "".

Décédé ce jeudi 26 septembre, Jacques Chirac a laissé derrière lui un parcours politique qui a marqué toute une génération. Mais pas seulement. L'ancien président avait également commis quelques maladresses, laissant quelques anecdotes croustillantes à son entourage et à ses anciens collaborateurs. C'est le cas notamment de Roselyne Bachelot qui est revenue au micro de BFMTV sur la fameuse blague de Jacques Chirac à Tony Blair, Premier ministre britannique à l'époque.