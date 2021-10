Ce samedi, Jean-Luc Mélenchon était l'invité de l'émission "On est en direct" de Laurent Ruquier. Environ 800.000 Français se sont attardés sur France 2 afin de voir ce que le représentant de la France Insoumise allait proposer. Plus d'une semaine après son débat avec Zemmour, le candidat est remonté dans les sondages. Avec 9% il est, avec Yannick Jadot, en tête des sondages des personnes politiques de gauche. Insuffisant cependant pour miser sur un second tour.

Connu pour avoir des idées plutôt de gauche, Laurent Ruquier a expliqué sa vision des choses. Pour lui, voir la gauche au second tour n'est pas utopique. Mais il va falloir mettre de l'eau dans son vin et arrêter de penser à son ego. "Si vous voulez à ce point le bien des gens, pourquoi bon sang vous n'arrivez pas à vous mettre à 4 ou à 5 autour d'une table et à avoir un programme commun?", a-t-il questionné Mélenchon. "Il faudra peut-être lâcher du lest dans votre programme et les autres aussi mais si on veut le bien des gens, on met chacun ses 4 ego sous un mouchoir", a poursuivi l'animateur.

Visiblement remonté, Laurent Ruquier a ensuite étayé son propos par les sondages. "Et vouloir le bien des gens, c'est s'entendre entre 4 ou 5 personnes intelligentes. Ce n’est pas rester chacun dans son coin autrement jamais vous ne me ferez croire que vous voulez le bien des gens. J'ai fait les comptes : Jadot : 9, Mélenchon : 9, Rousseau : 1,5, Hidalgo : 5,5, Montebourg : 1,5. Vous faites 26%, là vous y serez au deuxième tour, vous ou un autre."

Mais Mélenchon voudra-t-il se ranger derrière un autre? Laurent Ruquier en doute sérieusement. "Ce n’est pas honteux de se ranger derrière un autre. Mais entendez-vous bon sang de Bon Dieu si vraiment vous voulez que les gens aient une meilleure vie. Je ne parle pas pour moi, j'ai une belle vie. Il faut que chaque parti arrête de vouloir penser uniquement à son parti. Si vraiment vous pensez aux gens, alors il faut s'entendre avec tous les autres, c'est le cri que j'avais envie de vous pousser ce soir".

(A partir de la 29e minute dans la vidéo)