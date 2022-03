Comme nous vous l'expliquions cette semaine , un nuage de sable en provenance du Sahara a traversé l'Europe, passant au dessus de l'Espagne, la France et même de la Belgique. Le sable a ainsi été transporté par les vents, en provenance du nord du Maroc touché par une dépression. Si ledit nuage a aujourd'hui quitté le pays, son passage a néanmoins laissé des traces: poussières sur les pare-brises de voiture, sur les panneaux solaires, détérioration de la qualité de l'air et même neige orange.

En effet, en France dans la région des Pyrénées le phénomène a été particulièrement visible et a même transformé l'or blanc des montagnes en neige ocre. Si le passage de ce type de nuage n'est en soit pas si rare, il n'en reste pas moins spectaculaire. Les skieurs et snowboardeurs en ont donc profité pour s'offrir des descentes sur cette neige anormalement orange. De nombreuses photos et vidéos ont ainsi fait le tour des réseaux sociaux.



La neige retrouvera vite son traditionnel manteau blanc, mais les souvenirs resteront par contre pour les sportifs chanceux.