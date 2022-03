Ni la Russie de Poutine ni l’Otan : Jean-Luc Mélenchon a tenté d’élargir son assise pour rallier le second tour de la présidentielle, dimanche dans un meeting de plein air à Lyon, en plaidant pour un "autre monde" et une France "non alignée".



Depuis le début de la guerre, le candidat de la France Insoumise a consacré l’essentiel de ses prises de parole à préciser sa pensée sur l’Ukraine, conscient de devoir dissiper les vives critiques de certains concurrents de gauche comme Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui l’accusent de complaisance vis-à-vis de Vladimir Poutine ces dernières années. Car il a désormais largement passé la barre des 10 % dans les sondages et espère poursuivre sa dynamique vers le second tour, barré pour l’heure par les trois candidats de droite et d’extrême droite.



Dimanche, sur une esplanade du quartier de la Croix-Rousse de Lyon remplie selon LFI par 15 000 personnes, le tribun n’y est pas allé par quatre chemins et a clamé d’entrée : "Stop à la guerre, stop à l’invasion de l’Ukraine, à bas l’armée qui envahit l’Ukraine. Solidarité avec les Ukrainiens, que ce soit l’armée régulière ou ceux qui montent sur les chars pour ralentir leur avancée".



Mais dans son souci de ne pas se couper de ce peuple, Jean-Luc Mélenchon a aussi envoyé un "message de solidarité et d’amour aux Russes qui refusent la guerre" en manifestant.



En introduction du meeting, a d’ailleurs été diffusé un message vidéo contre la guerre envoyé aux Insoumis par un militant de la gauche radicale russe, Alexeï Sakhnin.



Cet entre-deux, l’Insoumis le prône pour toute la stratégie française à l’international, avec pour idée-force le terme "non aligné", repris de la guerre froide. "Si vous m’élisez, j’incarnerai une France non alignée" qui "n’accepte pas un ordre du monde dans lequel il y aurait d’un côté l’Otan et de l’autre un bloc russe" et chinois, a-t-il encore déclaré avant de poursuivre : "Je propose la sortie de l’Otan, organisation inutile, qui provoque par son agitation un peu partout des tensions, espérant en retirer ici ou là des subventions pour je ne sais quelle agence."