L'ancien président américain Ronald Reagan a, en octobre 1971, alors qu'il était encore gouverneur de Californie, qualifié les membres de délégation de pays africains à l'ONU de "singes" lors d'une conversation téléphonique avec le président de l'époque, Richard Nixon, révélée mardi par le magazine américain 'The Atlantic'.

M. Reagan avait appelé le locataire de la Maison Blanche pour exprimer son mécontentement au lendemain du vote de l'Assemblée générale des Nations unies qui avait, le 25 octobre 1971, reconnu la République populaire de Chine comme représentant de la Chine au sein de l'ONU et de tous les organismes onusiens au détriment de Taiwan.

A l'issue du vote, des membres de la délégation tanzanienne avaient commencé à danser.

M. Reagan, un défenseur dévoué de Taïwan, était furieux et a tenté de joindre le président Nixon le soir du vote. Il méprisait les Nations unies, qu'il qualifiait de "tribunal kangourou" rempli de "clochards" et il souhaitait que les États-Unis cessent immédiatement la pleine participation à l'ONU. M. Nixon était endormi quand M. Reagan a appelé, mais les deux hommes se sont parlés le lendemain matin, selon un chercheur de l'université de New York, Tim Naftali.

"Hier soir, je vous le dis, regarder cette chose à la télévision comme je l'ai fait", a déclaré M. Reagan. "Ouais", a répondu M. Nixon. Le gouverneur a poursuivi: "pour voir ces singes de ces pays africains - putain, ils sont toujours mal à l'aise de porter des chaussures". M. Nixon rit bruyamment, selon l'enregistrement obtenu par le professeur Naftali, qui enseigne l'histoire à l'université de New York après avoir été directeur de la librairie présidentielle Richard Nixon.

Selon lui, ce passage des enregistrements originels des conversations du président Nixon conservé aux Archives nationales avait été censuré, pour des raisons liées au respect de la vie privée lors de leur publication en 2000, lorsque M. Nixon vivait encore.

M. Naftali ajoute en avoir obtenu la version complète voici deux semaines.

Il assure avoir aussi mis la main sur une conversation entre M. Nixon et son secrétaire d'Etat (ministre des Affaires étrangères, William Rogers, dans laquelle le président raconte son entretien avec M. Reagan. Le premier dit que le gouverneur de Californie décrit les Africains comme étant des "cannibales".

Neuf ans plus tard, en novembre 1980, M. Reagan a été élu président des Etats-Unis. Il a dirigé le pays jusqu'en 1989 après avoir été réélu pour un second mandat.

Ces révélations interviennent alors que l'actuel président, Donald Trump fait l'objet de nouvelles accusations de racisme après s'en être pris violemment ces derniers jours à l'élu démocrate de Baltimore Elijah Cummings et au pasteur Al Sharpton, figure du mouvement de défense des droits des Noirs, un "escroc" qui "déteste les Blancs et les policiers", selon lui.