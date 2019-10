La jeune victime? Un jeune chérubin déguisé en Minion, personnage issu du film d'animation Moi, moche et méchant. Alors que les petits monstres se pressaient pour récolter leurs friandises, l'enfant en question se présenta face au locataire de la Maison Blanche. A défaut de lui déposer la barre chocolatée dans un sac prévu à cet effet, Donald Trump le lui remit... sur la tête. Ce que Melania Trump, la Première dame américaine et femme du président, imita aussitôt. Mais, naturellement, le chocolat ne tint pas l'équilibre sur la tête du déguisement jaunâtre et chuta.

L'enfant reçut finalement sa barre de chocolat par une tierce personne, au moment où il s'éloignait dans la confusion la plus totale. Pendant ce temps-là, Donald Trump s'amusait de l'absurdité de la situation, tandis que d'autres enfants déguisés s'avançaient vers lui.

Une scène cocasse que les internautes n'ont pas hésité à commenter sur le ton de l'humour.