Trois semaines d'érection pour cet Anglais!

Les moyens sont nombreux pour provoquer une érection. Utiles pour certains, ces médicaments peuvent parfois avoir des effets indésirables s'ils sont pris en trop grande quantité. C'est ce qu'a malheureusement expérimenté Danny Polaris comme le relate The Guardian et Slate. L'Anglais a connu l'enfer pendant trois semaines. Souhaitant vaincre les effets néfastes de l'alcool sur lui, Danny Polaris choisit de prendre une petite pillule bleue avant de se rendre dans un bar. Alors que la soirée bat son plein, le jeune homme décide de ramener une rencontre chez lui, un infirmier. Ce dernier propose à Danny une injection destinée à booster son érection. Bien qu'il soit réticent au préalable, l'Anglais finit par accepter la piqûre. Les effets se font immédiatement ressentir.

À son réveil, l'érection est bel et bien toujours présente. Danny Polaris ne s'en fait pas trop et se contente simplement de placer une poche de glace dans son caleçon, reprenant le cours de ses activités. Les jours passent et rien y fait: le pénis est toujours aussi tendu et la douleur commence à devenir insoutenable. Arrivé à l'hôpital, l'Anglais apprend que ce genre de chose doit être soigné dans les deux ou quatre heures qui suivent l'apparition des premiers symptômes. Il a, lui, attendu presque deux jours.

Plusieurs traitements suivis en vain, Danny Polaris finit par se faire opérer. Son penis est relié à une veine de sa jambe pour évacuer le trop-plein de sang. Petit à petit, la douleur finit par partir et son pénis commence à dégonfler. Le jeune Anglais patiente tout de même trois semaines pour que les effets s'effacent totalement, ce qui lui coûtera à terme son emploi.