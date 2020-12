"Quatre ans de plus", "On ne va rien lâcher", "Il faut réparer les élections": à Washington, les pro-Trump toujours convaincus de sa victoire

Plus d'un mois après l'élection de Joe Biden, une marée de casquettes rouges "Make America Great Again" a envahi samedi la capitale américaine pour réclamer "quatre ans de plus" de présidence Trump et dénoncer encore, sans preuves, des "fraudes massives" à la présidentielle.