Quatre enfants roumains en bas âge, laissés seuls par leurs parents, sont morts dans la nuit de mercredi à jeudi dans un incendie qui a ravagé leur modeste maison de Timisoara (ouest), a annoncé l'inspectorat pour les situations d'urgence (IGSU).

Les corps carbonisés des quatre frères âgés de quatre mois à six ans ont été découverts par les pompiers, selon la même source.

Leur frère aîné, âgé de 14 ans, qui se trouvait également à la maison, a été transporté à l'hôpital. Ses jours ne sont pas en danger.

Un poêle à bois serait à l'origine de l'incendie, selon l'IGSU.

La police a ouvert une enquête pour homicide involontaire et saisi la protection de l'enfance.

Des voisins cités par les médias locaux ont déclaré avoir plusieurs fois signalé aux autorités locales le fait que les enfants étaient négligés par leurs parents.

Selon les pompiers, huit mineurs sont morts en Roumanie et 27 autres ont été blessés dans des incendies domestiques en 2018, après 12 morts en 2017. Entre 2010 et 2012, ces sinistres avaient connu un pic et causé la mort de 152 enfants, incitant les autorités à lancer une campagne nationale de prévention.