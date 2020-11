Le gouvernement donnera plus de détails sous peu, lors d'une conférence de presse de la ministre des Cultes et de l'Intégration, Susanne Raab, et du ministre de l'Intérieur, Karl Nehammer.

Dans un communiqué, l'IGGÖ, la principale organisation représentant les musulmans, qui gère 360 mosquées, a confirmé avoir procédé à la fermeture d'un lieu de culte qui "violait sa doctrine".

"La liberté est un bien précieux dans notre pays, que nous devons protéger contre les abus, y compris quand ils émanent de nos rangs", a commenté son président Ümit Vural.

Au lendemain de l'attentat qui a fait quatre morts en plein centre de la capitale, le chancelier conservateur Sebastian Kurz avait affiché sa détermination à lutter contre l'"islam politique", une "idéologie" qui représente un "danger" pour le "modèle de vie européen".

Dans la foulée, la police avait procédé à l'interpellation de 16 hommes, dont certains déjà connus de la justice pour des infractions à caractère terroriste.

Six de ces suspects ont été remis en liberté, a indiqué vendredi à l'AFP la porte-parole du parquet, Nina Bussek, les soupçons les concernant n'ayant pas été étayés.