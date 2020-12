M. Erdogan a affirmé à l'issue d'une réunion du gouvernement que ces mesures avaient commencé à porter leur fruits avec une baisse du nombre de malades dans un état grave. "Pour consolider les bons résultats obtenus, le couvre-feu sera appliqué de manière ininterrompue du 31 décembre à 21h00 (19H00 HB) jusqu'au 4 janvier à 05H00 (03H00 HB)", a-t-il déclaré.

La Turquie a enregistré plus de 1,8 million de cas de Covid-19 et plus de 16.600 décès.

Le nombre de cas annoncés a explosé le 10 décembre lorsque la Turquie a décidé de publier un bilan quotidien tenant compte de tous les cas enregistrés depuis l'apparition du virus et non seulement ceux nécessitant une prise en charge médicale comme elle le faisait depuis fin juillet.