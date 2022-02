Plusieurs pays membres de l'Otan ont déclenché l'article 4 du traité de l'Alliance. C'est le cas de la Pologne, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Leur volonté est de lancer des consultations suite à l'attaque de la Russie contre l'Ukraine.

Voici ce que stipule l'article 4 : "Les parties se consulteront chaque fois que, de l'avis de l'une d'elles, l'intégrité territoriale, l'indépendance politique ou la sécurité de l'une des parties sera menacée". En effet, toutes les décisions de l’OTAN sont prises par consensus, après échange de vues et consultation entre pays membres. "La consultation entre les États membres est donc un processus central pour l’OTAN car il permet aux Alliés d’échanger des avis et des informations, et de mener des débats avant de parvenir à un accord et de prendre des mesures", précise le site de l'Otan.

L'article 4 avait déjà été invoqué par la Pologne le 3 mars 2014, suite à la montée des tensions en Ukraine, déjà visée par des actions agressives de la Russie.

Au total, cet article a été invoqué à six reprises depuis 1949, l'année à laquelle l'Alliance a été créée, donc cinq fois par la Turquie. Le pays a en effet demandé, le 28 février 2020, la tenue de consultations au sujet des derniers développements en Syrie, qui avaient à l'époque causé la mort de plusieurs soldats turcs. La Turquie avait également invoqué l'article 4 en 2015, deux fois en 2012 et en 2003. L'Otan avait répondu par une aide militaire à deux de ces occasions. Des batteries de missiles Patriot avaient été envoyées en 2012 tandis qu'en 2003, des avions et des batteries de missiles avaient été envoyés dans le sud-est de la Turquie, le long de la frontière avec l'Irak.

L'article 4 ne doit pas être confondu avec l'article 5, qui stipule quant à lui que toute attaque armée envers un pays de l'Otan sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties. Celui-ci ne devrait pas être invoqué si le conflit se limite à l'Ukraine, expliquait à La Libre Laetitia Spetschinsky, chargée de cours invitée à l’Institut d’études européennes de l’UCLouvain et spécialiste de la Russie, de la géopolitique de l’espace post-soviétique, du Belarus, de l’Ukraine et du voisinage oriental de l’UE.