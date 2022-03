Formé le 5 mai 2014, le bataillon Azov doit son nom à la mer du même nom. Ce groupe paramilitaire formé de volontaires est né pendant la guerre du Donbass. Il s’est illustré lorsque ses combattants ont repris la ville de Marioupol aux séparatistes prorusses en 2014. En difficulté sur le terrain militaire, l’Ukraine l’intègre à sa garde nationale dans la foulée, à l’automne de la même année.

La bataillon Azov se distingue par son alarmante réputation. Le "bataillon" Azov devient "régiment" à partir d’octobre 2014. Initialement, Azov ne comptait qu'une centaine d’hommes dans ses rangs. Aujourd’hui, 3.500 à 5.000 combattants forment le régiment. Au vu de la situation actuelle, des recrutements actifs sont en cours, comme le rapporte Libération.

D’orientation nationaliste voire ultranationaliste, les dirigeants et fondateurs partagent une idéologie d’extrême droite néonazie. Le régime russe a justifié son invasion en Ukraine pour "démilitariser et dénazifier" le pays et le régiment Azov est souvent pointé du doigt. Sur Twitter, la Russie a déclaré que "des crimes contre l’humanité et des violations du droit international humanitaire sont commis par les Forces armées de l’Ukraine et des groupes néonazis comme Azov."



Azov n'est pas seulement au front en tant que renfort de l'armée, il fait également la pluie et le beau temps dans les rues. Sur les réseaux sociaux comme dans la rue, Azov s’affiche fièrement avec des symboles de la droite radicale. Son logo, notamment, ressemble à celui des SS. Aujourd'hui, Azov est perçu comme un eldorado par certains suprémacistes blancs occidentaux.

À noter que Azov est un groupe militaire sous la responsabilité du ministère de la Défense ukrainien et non un parti politique. Cependant, un parti a été créé en 2016 pour porter ses revendications nationalistes en politique: le "Corps national". Son impact sur la politique ukrainienne est par ailleurs relativement limité.