Selon cet expert en politique étrangère, un échec des efforts diplomatiques chinois nuirait à l'image de l'État asiatique, ce qui pousserait la Chine à privilégier une action "en coulisses". "Le fait que la Chine ne soutienne pas ouvertement l'invasion de l'Ukraine et se soit abstenue lors du vote d'une résolution condamnant celle-ci à l'Onu est déjà remarquable en soi", souligne Sven Biscop. Une certaine "équivoque" existerait dans les relations entre Xi Jinping et Vladimir Poutine, les deux États ne concevant pas leur puissance de la même façon, expose ce professeur à l'Université de Gand en politiques étrangères de l'UE.

"La Russie n'a pas les moyens économiques de la Chine et, dans sa culture stratégique, elle a cette idée qu'une grande puissance doit être militaire", développe l'expert. "Le Chine s'est concentrée ces 40 dernières années sur son développement économique, sur l'évolution des technologies et de la société. Or, ce modèle a besoin de stabilité pour fonctionner." Pour preuve, la dernière intervention militaire chinoise remonte à 1979 contre le Vietnam, rappelle M. Biscop, tandis que les Russes ont pris part à plusieurs conflits ces dernières années.

Malgré cette différence de vision, une interruption des activités économiques chinoises en Russie est "hautement improbable", considère Sven Biscop. Une situation qui permettra notamment à l'État de Vladimir Poutine de ne pas totalement "s'écrouler".

En tant que partenaire économique privilégié du Kremlin, le pays le plus peuplé au monde pourrait même essayer de tirer parti de cette situation. "La Chine est très intéressée par le développement d'une route à travers l'Arctique pour rejoindre l'Europe. Actuellement, cela reste une zone d'influence russe à laquelle Moscou est très attachée, mais les Chinois pourraient tenter de s'y développer."

Sur le plan géopolitique, "il est important d'éviter l'effondrement de la Russie, tout simplement parce que l'on ignore quelle force pourrait émerger à la tête du Kremlin et que cela pourrait contribuer à une nouvelle escalade et à d'autres instabilités". La Chine pourrait contribuer au maintien de la Fédération de Russie, pointe l'expert.

Par ailleurs, pour ce professeur en relations internationales, l'avenir de la Russie au sein des puissances mondiales devra faire l'objet de réflexions. "Le reste du monde ne pourra pas continuer à isoler éternellement la Russie et il faudra réfléchir à la manière de 'réintroduire' progressivement le pays, car Moscou sera toujours un acteur important dans l'ordre mondial."

Enfin, Sven Biscop évoque également la question de Taïwan, territoire insulaire de facto indépendant mais toujours considéré comme une province par la Chine et susceptible d'être annexée par la force, comme le fut la péninsule ukrainienne de Crimée par la Russie en 2014. "Pour les Taïwanais, il est encourageant de voir les réactions internationales face à l'invasion de l'Ukraine. Mais force est de constater que l'Ukraine se bat quand même seule sur le terrain, ce qui d'une certaine façon est un peu inquiétant pour le peuple taïwanais."