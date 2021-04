Comment va se passer le déconfinement en France? On devrait déjà y voir plus clair ce jeudi en début de soirée. En effet, le Premier ministre Jean Castex s'exprimera à 18h pour faire le point. Il sera accompagné des ministres de l'Education Jean-Michel Blanquer, de la Santé Olivier Véran et de l'Intérieur Gérald Darmanin.

Protocole sanitaire dans les écoles (en vue de la rentrée scolaire de lundi prochain), fin des limites de déplacements, réouverture de commerces et lieux de culture, vaccination et frontières... Plusieurs sujets "chauds" devraient être abordés avec en point de mire une levée des restrictions en mai, malgré la fragilité de la décrue de l'épidémie de Covid-19.

Qu'est-ce qu'y est attendu?

Dans l'immédiat, le gouvernement va s'atteler à la réouverture des crèches et des écoles le 26 avril. Collégiens et lycéens reprennent aussi les cours, mais à distance pour une semaine. Le protocole sanitaire devrait y rester identique à ce qu'il était avant les vacances de printemps, avec la fermeture d'une classe dès le premier cas de Covid constaté. Il sera doublé d'une vaste campagne de tests salivaires, a indiqué une source au sein de l'exécutif à l'AFP mercredi.

Puis ce sera, sauf surprise, la fin en métropole de la limite des 10 km le 2 mai au soir, la réouverture le 3 mai des collèges et lycées, où le Conseil scientifique recommande le déploiement des autotests. Ensuite, est prévue une réouverture des terrasses et de lieux de culture mi-mai, pour lesquels des jauges seront instaurées, selon une source proche de l'exécutif à l'AFP, en fonction de la situation sanitaire des territoires.

Une territorialisation de certaines mesures est "tout à fait envisageable", a souligné jeudi sur BFMTV l'infectiologue Odile Launay, membre du comité vaccin Covid-19.

L'exécutif s'appuie sur le fait que les restrictions depuis début avril semblent commencer à porter leurs fruits, avec une baisse, très progressive, des contaminations. "Nous pourrions être au pic ou proches de l'être", a souligné le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal mercredi.

Quid des commerces?

De leur côté, les principales fédérations du commerce et quelque 150 patrons, franchisés et affiliés de réseaux d'enseignes ont publié jeudi un "plaidoyer pour une réouverture impérative de tous les commerces au plus tard le 10 mai", un mois "capital en termes d'activité" pour les 150.000 magasins fermés depuis le 3 avril. Jouant sur l'humour, des boutiques de lingerie ont envoyé des culottes à Jean Castex pour faire pression et l'alerter sur leur situation.

Des scientifiques inquiets

Nombre de scientifiques alertent toutefois sur la fragilité de la décrue. "On est sur un plateau très élevé avec une charge pesant sur l'hôpital qui est importante", a rappelé mercredi Frédéric Valletoux, président de la Fédération hospitalière de France (FHF) et maire Agir de Fontainebleau.

Le nombre de patients en réanimation, en très légère baisse mercredi, à 5.959 contre 5.984 la veille, reste élevé, tout comme ceux des patients hospitalisés (30.954 contre 31.086 mardi) et des contaminations (34.968 nouveaux cas mercredi contre 43.098 la veille).

Quelque 316 personnes sont mortes du Covid-19 dans les dernières 24 heures, pour un total de 101.910 depuis le début de l'épidémie.

L'enjeu de la vaccination

L'exécutif mise en parallèle sur l'accélération de la campagne de vaccination. Plus de 13 millions de Français avaient reçu au moins une dose mercredi soir, selon Santé publique France. Les craintes engendrées par de très rares cas de thromboses après l'administration du vaccin AstraZeneca pèsent toutefois sur la dynamique. Or, "la vaccination de la population française avant l'été, qui va nous permettre de passer un été normal, ne pourra se faire que si tous les vaccins sont utilisés, y compris l'AstraZeneca", souligne Odile Launay.

Après le feu vert de l'Agence européenne des médicaments, "l'administration du vaccin Janssen peut donc commencer sur le territoire national", ciblée sur les personnes "de plus de 55 ans", selon le ministère de la Santé. Il précise que "toutes les commandes en flacons de vaccin Janssen seront honorées mais leur envoi en officine sera retardé".

MG France, premier syndicat chez les médecins généralistes, a réclamé "une nouvelle logistique de distribution" des vaccins et dénoncé "des dysfonctionnements persistants", en particulier le "caractère imprévisible" des livraisons et un "manque de cohérence des informations sur les vaccins qui induit le doute chez les patients".