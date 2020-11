Cela fait maintenant trois jours que les Américains ont voté. Si l'issue du scrutin n'est pas encore actée, Biden domine actuellement la course à la Maison-Blanche (254 grands électeurs contre 214 pour Trump). À un point tel qu'il ne lui faut plus gagner beaucoup d'Etats pour s'assurer d'être le prochaine président des Etats-Unis. Zoom sur la situation et sur les Etats que les candidats devraient remporter sur les six restants pour gagner l' élection présidentielle .

Joe Biden :

Pour gagner, Biden a besoin de remporter deux de ces quatre Etats : Arizona, Caroline du Nord, Géorgie, Nevada

OU

de remporter la Pennsylvanie.

Donald Trump :

Pour gagner Trump a besoin de remporter trois de ces quatre Etats :

Arizona, Caroline du Nord, Géorgie, Nevada

ET

de remporter la Pennsylvanie.