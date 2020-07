Les accidents de la route restent l'une des principales causes de décès en Europe. En Belgique, en moyenne 54 personnes par million d'habitant meurent chaque année sur les routes.

L’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA) vient de sortir un nouveau rapport sur le nombre de personnes ayant perdu la vie sur les routes européennes en 2017. On constate ainsi que le nombre moyen de tués sur les routes par million d’habitants dans les pays de l’Union européenne est de 49. Le rapport comprend une liste détaillée des 28 pays et du nombre de décès moyen pour chacun d'entre eux. On constate ainsi que les pays de l'est se classent parmi les plus mauvais élèves avec 99 décès par million d’habitants en Roumanie et 96 en Bulgarie. A l'opposé, on retrouve la Suède en tête du classement avec 25 morts par million d'habitants. La Belgique se classe elle en 16e position avec 54 décès.

Si le taux de mortalité sur les routes est plus bas en Europe que dans tous les autres continents, les accidents routiers n'en restent pas moins l'une des principales causes de décès. En moyenne, 69 personnes meurent chaque jour pour cette raison. Néanmoins, le nombre de décès sur les routes a nettement diminué au cours des dernières années. En 2017, on comptait 25.300 décès, alors que ce nombre s'élevait à 54.900 en 2001.

Classement complet du nombre de morts sur la route par million d’habitants dans l'UE en 2017

1. Suède: 25

2. Grande-Bretagne: 28

3. Danemark: 30

4. Pays-Bas: 31

5. Irlande: 33

6. Estonie: 36

7. Allemagne: 39

7. Espagne: 39

9. Malte: 41

10. Luxembourg: 42

11. Finlande: 43

12. Autriche: 47

13. Slovénie: 50

14. France: 51

14. Slovaquie: 51

16. Belgique: 54

17. République tchèque: 55

18. Italie: 56

19. Portugal: 58

20. Chypre: 62

21. Hongrie: 64

22. Lituanie: 67

23. Grèce: 68

24. Lettonie: 70

25. Pologne: 75

26. Croatie: 80

27. Bulgarie: 96

28. Roumanie: 99